Enfin, vous pourrez acheter OnePlus 6T à la Fnac

Le OnePlus 6T espère devenir le smartphone star des fêtes de fin d'année

Une mise en vente rapide après la présentation

Le OnePlus 6T sera dévoilé le 30 octobre à New York et devrait s'imposer comme étant un des portables les plus attendus de cette fin d'année. Si peu d'informations ont filtré au sujet de ses spécificités techniques, il devrait cependant embarquer un écran imposant, un dos en verre et un lecteur d'empreintes situé directement dans l'écran. L'absence du port audio jack sera sans doute confirmée et il ne sera pas non plus possible d'effectuer une recharge sans fil de l'appareil.C'est donc la Fnac qui a été choisie comme partenaire. Le OnePlus 6T sera disponible sur le site du revendeur mais aussi dans une sélection de magasins partout en France. Pour l'instant, le prix de vente n'a pas été communiqué.Cette nouvelle accessibilité a pour but de faire grimper la notoriété de OnePlus de 50% dans l'hexagone avant fin 2018. Le vice président France de l'entreprise, Akis Evangelidis a précisé queLa Fnac s'est, quant à elle, félicitée d'être la première enseigne à distribuer le OnePlus 6T, que ce soit en ligne ou dans ses points de vente. Le smartphone du géant chinois sera commercialisé une semaine après sa présentation américaine, soit à partir du 6 novembre 2018.