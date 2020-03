Coronavirus : NVIDIA troque sa conférence GTC pour un simple événement à distance

Lire aussi :

C'est officiel, et c'était finalement assez prévisible, NVIDIA troque sa traditionnelle GTC pour un simple événement en ligne. La conférence, qui devait se tenir à San José (Californie) entre les 22 et 26 mars prochains, se fera uniquement à distance, explique la marque sur le site officiel de l'événement, tout en précisant que Jensen Huang, son P.-D.G., animera tout de même une keynote... mais seulement face à une caméra et en livestream.En dépit de cette conjoncture peu favorable, NVIDIA promet une conférence ponctuée d'annonces. Reste que la rumeur évoquait une possible présentation durant la GTC de l'architecture Ampère , le tout nouveau design GPU de NVIDIA destiné à propulser sa prochaine génération de cartes graphiques.Difficile de savoir si la firme souhaite vraiment se livrer à une présentation de cette importance durant un événement en ligne. Les circonstances ne lui en laisseront peut-être pas le choix, d'autant plus si la marque veut se calquer au processus d'annonces qu'elle avait adopté en 2016, avec l'architecture Pascal.Sur fond de coronavirus, les annulations d'événements se multiplient. Comme l'indique TechPowerUp, cette situation pourrait à terme ouvrir la voie à un plus grand nombre de conférences tenues à distance plutôt que localement. Un moyen pour les marques de réduire les coûts de ces événements, de limiter au maximum les besoins en logistique et aussi de réduire leur empreinte carbone (importante).Quoi qu'il en soit, NVIDIA assure aux visiteurs ayant acheté un pass qu'ils pourront obtenir un remboursement complet de ce dernier. Un bon moyen de ne pas se mettre les professionnels à dos.