NVIDIA estime que le coronavirus va lui coûter 100 millions de dollars au premier trimestre

NVIDIA pas 100 % dépendant de la Chine, mais...

NVIDIA est en bonne santé

Source : VentureBeat

Le secteur de la tech est visiblement l'un des dommages collatéraux de l'épidémie de coronavirus. De nombreuses chaînes de production ont été arrêtées en Chine, faisant craindre des problèmes d'approvisionnement pour les futurs iPhone ou les consoles , de prochaine génération notamment. Eu Europe, le Mobile World Congress 2020 de Barcelone a été officiellement annulé . Et c'est maintenant NVIDIA qui s'exprime quant à l'impact du virus sur son activité économique.Dans un entretien accordée à, Jensen Huang, P.-D.G. de NVIDIA, a confessé que son entreprise avait d'ores et déjà réduit ses attentes en termes de revenus, dans le secteur des puces graphiques et de l'IA pour le premier trimestre 2020. Les problèmes rencontrés par ses fournisseurs et sous-traitants pourraient lui faire perdre 100 millions de dollars sur la période.Le patron de NVIDIA explique surveiller la situation liée au coronavirus en Chine de très près. Il se veut tout de même rassurant en expliquant que tous ses partenaires ne se trouvent pas en Chine et qu'un grand nombre d'entre eux sont situés à Taïwan.Pour ce qui est de la consommation, il craint que les Chinois, cloîtrés chez eux, achètent moins de produits. Une baisse de la demande qui pénaliserait sa société, la Chine représentant un tiers des revenus gaming du groupe. Huang relativise cela avec le fait que, bloqués à leur domicile, les utilisateurs devraient jouer plus.Ce frein est cependant loin d'être une catastrophe pour NVIDIA, particulièrement en forme ces derniers temps. Au quatrième trimestre 2019, le groupe a battu les prévisions avec des revenus par action qui ont plus que doublé et une croissance du chiffre d'affaire de 41 %. NVIDIA peut aussi compter sur son service de Cloud gaming, GeForce Now pour diversifier ses sources de revenus et ne pas compter seulement sur le hardware.On attend désormais les prévisions d'autres grands groupes tech suite au ralentissement de la production. Les inquiétudes entourent surtout l'iPhone, très dépendant des usines chinoises. Foxconn, principal fournisseur d'Apple, va pour sa part fabriquer 2 millions de masques pour ses employés afin de reprendre son activité à 100 %. La production a aujourd'hui repris, mais au ralenti.