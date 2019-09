LG présente ses premiers téléviseurs compatibles NVIDIA G-SYNC

Un système pensé pour garantir une fluidité parfaite en cours de jeu

Des écrans compatibles avec toutes les dernières normes d'image et de son

Source : TechPowerUp

Les prochains écranssauront probablement séduire les gamers les plus fortunés. Le constructeur coréen a annoncé que, qui permet une immersion renforcée dans les jeux vidéo.Ces écrans, dont les tailles sont comprises entre 55 et 77 pouces, bénéficieront d'un taux dede 120 Hz à une résolution de 1440p, et de 60 Hz pour des images en 4K, une fois reliés à un PC équipé d'une carte graphique NVIDIA.Lasera particulièrement réduite. LG indique que, pour un jeu en 1440p,. C'est l'un des taux les plus bas constatés sur le marché du téléviseur.», s'enthousiasme Matt Wuebbling, responsable du marketing GeForce chez NVIDIA.Les dalles OLED d'LG ont également d'autres arguments comme. Le constructeur indique que ces téléviseurs intègrent tous les standards d'image actuels, comme le HDR10 ou le. Pour la partie audio, LG supporte les formats Dolby Atmos et Dolby TrueHD, et met l'accent sur son algorithme quiLes appareils bénéficieront d'une mise à jour logicielle dans les prochaines semaines, qui apportera. Reste à posséder un PC assez puissant pour faire tourner les jeux dans la meilleure qualité possible.