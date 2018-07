Nvidia Shield TV : Google assistant est désormais disponible

Ok Nvidia

Même si la Shield TV d'Nvidia proposait jusqu'à présent déjà plusieurs fonctionnalités intéressantes, l'ajout de la dernière en date devrait continuer d'intéresser ses possesseurs.C'est ainsi que l'assistant Google fera désormais partie des fonctionnalités disponibles pour la box streaming permettant déjà le visionnage de vidéos en 4K HDR, le téléchargement d'un grand nombre d'applications et naturellement l'accès à des jeux vidéo depuis le Cloud ou un ordinateur, entre beaucoup d'autres choses.Concernant la version de l'assistant désormais disponible sur la Shield, il ne s'agit ni plus ni moins que de la même version que celle actuellement présente sur de nombreux smartphones. Il sera ainsi possible de poser des questions à l'assistant, de lui demander de démarrer des minuteurs, de consulter la météo, et dans un futur proche, probablement d'appeler pour prendre des rendez-vous !L'assistant permettra également de lancer certaines actions sur la télévision en disant des phrases comme « jouer Princesse Starla et les joyaux magiques sur Netflix » par exemple.Concernant son contrôle, il s'agira tout simplement de parler dans le micro du Shield Controller (manette) ou de la Shield TV Remote (télécommande).