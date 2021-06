DOOM Eternal : le ray tracing, le DLSS et jusqu'à 60 % de performances en plus

Tels l'Enfer et le Paradis, le ray tracing ne vient pas seul sur DOOM Eternal, accompagné de la technologie Deep Learning Super Sampling 2.0 de NVIDIA pour en améliorer les performances. Le dernier titre d'id Software était d'ailleurs déjà connu pour son optimisation et ses performances exceptionnelles.

NVIDIA a ainsi partagé de nombreux graphiques faisant la lumière sur les gains de performance attendus sur DOOM Eternal. La marque au caméléon annonce ainsi une hausse de 60 % des performances en 4K et l'accès aux 60 images par seconde sur quasiment n'importe quelle carte graphique estampillée RTX, qualité graphique poussée au maximum. Nous pouvons ainsi remarquer que les RTX 3080 et 3080 Ti gagnent, grâce au mode « Performance » du DLSS, plus de 60 images par seconde. Même la RTX 2060 touche presque du doigt les sacro-saints 60 fps dans cette définition, passant ainsi de 23,6 fps à 51,8 fps via le mode

« Performance ».