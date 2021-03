Crysis Remastered : le DLSS fait bondir les performances de 40%

Au-delà du support salvateur du DLSS, la mise à jour l'accompagnant apporte son lot de correctifs et d'améliorations au jeu. Nous pouvons citer pêle-mêle des corrections de bugs vis-à-vis des tutoriels, de scripts, de crashs intempestifs, d'interface, de traduction et de gameplay au clavier/souris ou à la manette.

Les équipes de Crytek travaillent également à quelques corrections de bugs survenus suite à l'intégration du support du DLSS, comme des textures distantes floutées ou un flou de mouvement mal rendu. Tous les correctifs peuvent être consultés en détails sur le sujet Reddit posté par Crytek, cité en source ci-dessous.

Pour terminer, le community manager de Crytek a tenu à rassurer les joueuses et joueurs consoles sur le sujet Reddit susmentionné. Si la version PC était à l'honneur ici, les versions Xbox et PlayStation (plus probablement Xbox Series X|S et PS5) devraient recevoir « des incroyables changements » très prochainement.