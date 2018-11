Nokia signe des accords importants pour développer la 5G en Chine

En pole position sur un marché d'avenir

Source : Techradar

Ainsi, Nokia a signé des accords s'élevant à 2.3 milliards de dollars avec China Mobile, China Telecom et China Unicom, afin de fournir de nombreux services qui déboucheront sur le déploiement de la 5G dans le pays. Il s'agit d'un des contrats les plus juteux décrochés par Nokia à ce jour.Avec ce deal, l'entreprise devra fournir plusieurs équipements de transport optique, de routage IP, de produits SDN, de radio ainsi que de services aux opérateurs pour China Mobile. Tout cela d'ici fin 2019. La mission de Nokia ne s'arrêtera pas là puisque la marque devra aider China Telecom à améliorer la couverture 4G LTE sur tout le territoire.Pour finir, Nokia aidera aussi China Unicom dans le cadre d'un partenariat visant à améliorer son réseau 4G et 4G LTE, tout en agrandissant sa base de consommateurs. Le but étant là aussi de préparer le terrain avant l'arrivée de la 5G. Nokia s'est dit