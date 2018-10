Nokia se prépare au virage 5G en supprimant des milliers d’emplois

Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Une réduction des effectifs pour diminuer les coûts d'exploitation

Une restructuration tournée vers le B2B et la 5G

Malheureusement pour les employés du groupe de télécommunications, cette annonce n'est pas une première. Nokia avait en effet déjà décidé de supprimer des centaines de postes aux États-Unis, en Finlande ou en France, lors des deux dernières années. Cette fois, tous les bureaux de la société dans le monde pourraient être impactés.Nokia a lancé un grand programme de réduction des coûts, avec l'objectif de les diminuer de 800 millions de dollars d'ici 2020. À cet effet, le groupe prévoit de, sans que ce nombre ne soit précisément défini. Et pour maintenir l'activité de l'entreprise, Nokia entend notamment simplifier ses processus, automatiser ses systèmes, mais aussi se concentrer sur la R&D, au détriment de l'investissement dans les produits existants.L'une des causes de ce mouvement vient des résultats de la société. Si elle a réussi à obtenir plusieurs contrats liés à la 5G, l'entreprise affiche des ventes nettes de 6,27 milliards de dollars au troisième trimestre 2018, contre 6,53 milliards au deuxième trimestre. De même, elle présente un bénéfice d'exploitation en baisse de 27 % par rapport à l'année précédente.Cette suppression massive d'emplois va s'accompagner d'une. Nokia souhaite à présent se focaliser sur son segment B2B, avec un nombre limité d'entreprises clientes, à la recherche d'une grande qualité de réseau. De plus, la firme va orienter l'ensemble de son activité mobile vers la nouvelle technologie 5G.Cette restructuration sera effective à partir du 1er janvier 2019. D'ici là, le plan social devrait coûter environ 1 milliard de dollars à l'entreprise finlandaise.