Le coronavirus aurait un impact sur la production de Switch au Japon, selon Nintendo

Alors que de plus en plus de secteurs de l'économie chinoise, et par conséquent mondiale, accusent un ralentissement significatif du à la crise sanitaire du coronavirus, Nintendo a décidé de prévenir ses partenaires et le grand public des conséquences à prévoir sur la disponibilité de la Switch au Japon. «», a sobrement déclaré la firme dans son communiqué.Ce dernier nous apprend également qu'en plus de la production de consoles, c'est également celle des joy-cons et autres périphériques tels que le Ring-Con, accessoire indispensable pour jouer au fameux Ring-Fit Adventure , qui sera impactée. Et comme on pouvait s'y attendre, l'édition spéciale de la console aux couleurs du nouveau récemment dévoilée par Nintendo , verra également sa sortie repoussée du 8 février à une date encore non communiquée.Contacté par nos confrères de, Nintendo affirme que seul le marché japonais devrait être touché. Le constructeur prioriserait-il les marchés européen et nord-américain ? C'est une possibilité. On sait que la quasi-totalité des consoles produites puis exportées dans le monde viennent de Chine. En effet, rappelons que, dans une lettre adressée au président Trump , et le priant de retirer les consoles de jeux vidéo de la liste des produits importés de Chine taxés par le gouvernement américain, Microsoft, Sony et Nintendo mettaient en exergue le fait que 96 % de leurs machines étaient fabriquées sur le territoire chinois.Nintendo avait d'ailleurs décidé, peu de temps après cette opération de lobbying, de délocaliser une partie de sa production des usines chinoises de Foxconn vers celles de son partenaire japonais Hosiden, basé au Vietnam. Foxconn qui, soit dit en passant, avait également évoqué son intention de délocaliser une partie de sa production chez son voisin vietnamien avant de se raviser, suite à l'assouplissement des mesures de l'administration Trump vis-à-vis des produits fabriqués en Chine.Selon, le gouvernement chinois aurait d'ailleurs ordonné à Foxconn d'arrêter le travail dans ses usines, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. La dépendance à la Chine de l'économie mondiale en générale et de celle du jeu vidéo en particulier fait donc à nouveau montre de ses limites.