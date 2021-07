La nouvelle Switch, sans 4K ni nouveau processeur, a-t-elle de bons arguments ?

Au final, une hypothèse reste sur table... Et si la nouvelle Switch que nous venons de découvrir n'était qu'un modèle de transition avant une véritable version plus performante ? C'est une possibilité, car cette console s'appelle toujours Nintendo Switch et le terme « OLED » est notifié entre parenthèses. Nous sommes donc bien face à la Switch initiale, sensiblement revisitée.

Ainsi, rien n'indique qu'un modèle boosté (et 4K) n'est plus dans les tuyaux du constructeur à l'heure actuelle. Surtout que l'annonce de ce mardi sort un peu de nulle part, ne se greffant à aucun événement plus large, comme l'E3 par exemple.