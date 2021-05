Nintendo va développer l’e-sport autour de ses licences dans les lycées d’Amérique du Nord

Pour mener à bien ce projet, Nintendo s’est rapproché de la plateforme PlayVS, qui développe des ligues e-sports amateurs dans les lycées et les universités, pour mettre en place un partenariat. PlayVS s’est notamment fait connaître en initiant des partenariats avec des associations sportives de lycées au niveau régional, mais aussi national.

Leurs actions ont d’ailleurs permis de faire de certaines compétitions de jeux vidéo des évènements officiellement reconnus. C’est dans cette optique que Nintendo a amorcé des discussions avec la plateforme. Celle-ci regroupe déjà trois catégories d’âges pour les différentes ligues (jeunes, lycéennes et universitaires) et s’est illustrée sur des jeux tels que Overwatch, League of Legends ou encore Fortnite .

Selon le fondateur et directeur général de PlayVS Delane Parnell, il existait déjà des programmes e-sportifs au sein des lycées, mais de manière non officielle. De ce fait, ce partenariat avec Nintendo est un bon moyen d’ajuster les choses et de mieux les encadrer. Pour le moment, Delane Parnell ne reçoit que des retours encourageants de la part des élèves qui se montrent enthousiastes à l’idée d’affronter d’autres écoles de leur État.