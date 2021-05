Nintendo Switch : une année record et presque 85 millions de consoles vendues

Les recettes annuelles de Nintendo atteignent 16,59 milliards de dollars, soit une hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du total le plus important sur cette dernière décennie. Quant au résultat opérationnel de la compagnie, il est de 6,04 milliards de dollars (augmentation de 81,8 % d'une année à l'autre). Pour faire simple, Nintendo s'est rarement aussi bien porté.



Enfin, les ventes de jeux culminent à 230,88 millions d'exemplaires sur l'année fiscale qui s'est achevée le 31 mars dernier. Parmi les plus vendus, nous retrouvons Animal Crossing: New Horizons (20,85 millions), Mario Kart 8 Deluxe (10,62 millions), Super Mario 3D All-Stars (9,01 millions) et Ring Fit Adventure (7,38 millions). Sorti le 12 février 2021, Super Mario 3D World + Bowser's Fury atteint déjà 5,59 millions d'unités.