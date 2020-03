Covid-19 : Microsoft n'annule pas sa Build, il en fait un évènement numérique en ligne

Lire aussi :

La Build 2020, prévue initialement du 19 au 21 mai, n'aura finalement pas lieu sous sa forme habituelle.La décision était prévisible : Microsoft confirme que son événement dédié aux développeurs, sans être annulé, ne se tiendra pas à Seattle mais sera transformé en un «».», explique l'entreprise dans un communiqué.Microsoft n'a pas indiqué comment l'événement sera réorganisé, mais il y a fort à parier que les développeurs inscrits à Build 2020 auront le droit à des sessions vidéo leur permettant de découvrir les dernières nouveautés en termes de logiciels.L'éditeur avait beaucoup à présenter cette année, notamment Windows 10X, la version du système d'exploitation dédiée aux appareils à deux écrans, et ses développements liés à Android qui équiperont la future Surface Duo. Des nouveautés concernant Windows 10 et la suite Office devaient être également au programme de l'événement.Les rencontres avec les ingénieurs de Microsoft sont aussi des rendez-vous importants pour les développeurs, qui peuvent discuter de problèmes précis et obtenir des conseils précieux pour leur activité. Reste à savoir si Microsoft proposera une solution alternative en ligne.L'épidémie de Covid-19 impacte la quasi-totalité des salons et des conférences normalement prévues. Avant Microsoft, Google a annulé sa Google I/O et il y a quelques jours c'est l' E3 2020 qui avait été annulé par mesure de sécurité.Seule Apple n'a pas encore fait d'annonces à propos de sa WWDC, sa conférence développeurs se tenant traditionnellement au début du mois de juin.