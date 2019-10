Les specs des processeurs ARM Microsoft SQ1 des Surface Pro X se dévoilent

© Tom Warren & Amelia Holowaty Krales pour The Verge

Un circuit dédié à l'IA couplé à 2 teraflops de puissance GPU

Une consommation maintenue au plus bas... pour une autonomie que Microsoft n'annonce pas encore

5,3 mm, c'est l'épaisseur totale du Surface Pro X. Conçu de zero par rapport aux précédents modèles de Surface Pro, le nouveau 2-en-1 de Microsoft abrite en son sein un SoC ARM Microsoft SQ1. Ce dernier se présente comme un Snapdragon 8cx (dont nous parlions à l'occasion du Computex) fortement remanié par Microsoft pour les besoins de son terminal. Et en la matière, le groupe de Redmond a mis sa patte un peu partout, y compris sur les terrains du GPU intégré et de l'IA.The Verge, qui a pu s'entretenir avec l'un des responsables de la marque, nous livre des détails croustillants. Microsoft a bel et bien travaillé avec un processeur Snapdragon pour base. Si la firme se garde bien de dévoiler le modèle précis du SoC employé, The Verge mise sur le Snapdragon 8cx (gravé en 7 nm), capable de développer des performances supérieures à celles d'un Core i5-8250U.Le Microsoft SQ1 «», explique notamment le groupe, qui confirme par la suite avoir fortement modifié la puce employée au départ. «».Comme le rapporte Tom's Hardware, le Snapdragon 8cx embarque huit cores Kryo 495. Dans le Samsung Galaxy Book S , ces cores sont cadencés à 2,84 GHz, contre 3 GHz d'entrée de jeu sur le Surface Pro X. Les changements les plus notables seraient toutefois à chercher du côté de la partie GPU. Le Microsoft SQ1 est capable de développer 2,1 teraflops (contre 1,8 sur le Snapdragon 8cx), a promis Qualcomm.Une valeur exprimée en performances FP16, qu'il convient de passer en FP32 pour avoir une idée de ses performances en jeu. On tombe alors plutôt à 1,05 teraflops, ce qui reste impressionnant. Et pour cause, Intel était très fier d'annoncer obtenir 1 teraflop sur son architecture Gen 11 (qui anime l'iGPU des récentes puces Ice Lake , gravées en 10 nm).Microsoft peut donc se frotter les mains, d'autant qu'un circuit dédié spécialement à l'IA (une première sur un PC Windows) est aussi de la partie sur le Microsoft SQ1. Ce dernier développe pour sa part quelque 9TOPS et a été conçu pour consommer très peu d'énergie.On apprend ainsi que pour les tâches relatives à l'IA, le SoC de Qualcomm et Microsoft utilise 50 fois moins d'énergie qu'un GPU intégré à une puce de 15 Watts (comme celle équipant la Surface Pro 6 ). Le SQ1 dans son ensemble est d'ailleurs annoncé à 7 Watts seulement, avec la possibilité de passer à 15 Watts en utilisation intensive. Microsoft indique ainsi que son processeur est capable de délivrer trois fois plus de performances par watt que la puce Intel quad core (de huitième génération) employée sur la Surface Pro 6.Une annonce qui n'a toutefois rien de très surprenant : les puces Intel Coffee Lake-U commencent peu à peu à vieillir et sont toujours basées sur l'indécrottable14 nm+ des bleus. Faire mieux pour une consommation moindre est donc attendu de la part d'un SoC de nouvelle génération. Notons par ailleurs que Microsoft garde encore secret l'autonomie maximale de son Surface Pro X.Pour rappel, l'appareil de 13 pouces arbore un écran à fines bordures de 2 880 par 1 920 pixels (pour une densité de 267 ppi et un contraste estimé à 1400:1). Il embarque par ailleurs une technologie de recharge rapide, un modem LTE-A, un SSD amovible, deux ports USB-C et 16 Go de mémoire vive dans ses déclinaisons les plus haut de gamme. Proposé à partir de 999 dollars, il dispose enfin d'une webcam 4K et d'un stylet rechargeable qu'il est possible de ranger dans un orifice prévu à cet effet.