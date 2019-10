Microsoft dévoile ses nouvelles souris et claviers, dont un nouvel Ergonomic

Microsoft présente ses nouvelles souris

Deux claviers, dont un Ergonomic, en précommande

Source : Neowin

Le Surface Event 2019 aura été riche en présentations, entre le renouvellement de la gamme Surface , avec notamment la Surface Neo à double écran , ou encore les Surface Earbuds , équivalents des AirPods d'Apple.Microsoft a présenté une souris Bluetooth 5.0 à petit prix : seulement 19,99 dollars. Il s'agit d'une souris optique standard alimentée par une pile AA remplaçable. Elle est disponible en quatre couleurs : menthe, pêche, bleu pastel et noir mat.La firme de Redmond a également dévoilé les trois nouvelles variantes de couleurs pour ses souris Arc. Résolument plus pastel, elles sont disponibles couleur lilas, sauge (vert) et rose doux. Comme les versions précédentes, elles coûtent 79,99 dollars.Enfin, Microsoft a proposé une nouvelle souris filaire de sa gamme Ergonomic. Dotée de la technologie Microsoft BlueTrack, elle est disponible uniquement en coloris noir mat. Elle dispose de deux boutons personnalisables, justifiant ainsi son prix : 39,99 dollars.En plus de ses nouvelles souris, Microsoft a présenté son nouveau clavier Bluetooth 5.0, rétro compatible avec les versions Bluetooth 4.x. Alimenté par deux piles AA qui devraient durer trois ans, il comporte une touche Office, ainsi qu'une touche Emoji - un peu plus surprenante. Il est disponible au prix de 49,99 dollars, uniquement en noir mat.Enfin, la firme de Redmond a dévoilé son nouveau modèle de clavier Ergonomic. Filaire, il est conçu pour apporter encore plus de confort et améliorer la productivité. Il est disponible en noir mat uniquement, au prix de 59,99 dollars.Tous les périphériques présentés par Microsoft lors de son Surface Event 2019 sont disponibles en précommande (sur la version américaine du site), mais les livraisons ne commenceront qu'à partir du 15 octobre.