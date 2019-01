Microsoft collabore avec Universal Electronics sur une plateforme d'assistant numérique

Le Nevo Butler, couteau suisse des assistants numériques

L'IA ne cesse de gagner du terrain

Le 2 janvier, le géantet le fournisseur de technologies de la maison intelligente(rien à voir avec le célèbre studio de production américain) ont dévoilé le contour de leur futur hub,, qui sera officiellement présenté au CES de Las Vegas dans les prochains jours. Le hub de maison intelligente clés en main, véritable assistant personnel, a étéLe hub domestique intelligent Nevo Butler, équipé d'une, est compatible avec la voix et est doté d'un assistant numérique intégré,, qui offre à ses utilisateurs le contrôle du divertissement et de la domotique de leur domicile. Les fonctionnalités permettent à l'appareil de gérer une gamme élargie de périphériques installés dans l'habitat des utilisateurs. Il peut donc prendre en charge d'autres assistants vocaux.L'un de ses aspects pratiques est sa capacité à fonctionner, grâce à l'intégration de nombreuses commandes vocales qui se substituent à la connexion.Le lancement de cette nouvelle plateforme d'assistant numérique pour la maison met un peu plus à contribution, dont la taille et la portée ne cessent de croître.Les assistants numériques connectent leur propriétaire à, tels que la sécurité, la planification, la collaboration ou l'interaction favorisée par le divertissement, qui permet à ces appareils de fournir deaux utilisateurs. Le CES de Las Vegas livrera plus de précisions sur Nevo Butler.