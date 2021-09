Xbox Series : Microsoft teste de nouvelles fonctionnalités de contrôle

Microsoft serait désormais en train de déployer de nouvelles fonctionnalités HDMI-CEC auprès de certains utilisateurs membres du programme Xbox Insiders, comme nous l'apprend le site The Verge. Le HMDI-CEC (pour « Consumer Electronics Control ») est un protocole de communication intégré au HDMI qui simplifie le contrôle des appareils connectés à une télévision, afin de réduire le nombre de télécommandes utilisées. Déjà intégré aux Xbox Series X et S, ce système devrait prochainement permettre de naviguer dans les menus de la console et de visionner du contenu sur Netflix, YouTube, Amazon Prime ou encore Twitch avec une plus grande simplicité et plus de fiabilité.