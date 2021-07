Un genre de DLSS sur Xbox Series ? Microsoft recrute en ce sens

NVIDIA a été le premier à se lancer dans la course avec le Deep Learning Super Sampling, suivi ensuite par AMD et son FidelityFX Super Resolution, et même Epic avec le Temporal Super Resolution. Au tour de Microsoft d'apporter sa pierre à l'édifice, à en croire deux offres de recrutement, respectivement pour un poste d'ingénieur software senior et un ingénieur software principal pour les graphismes.