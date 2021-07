Xbox Series X | S : pas de mise à jour du matériel avant un bon moment, selon Phil Spencer

« Ce sont les consoles qui seront sur le marché pendant des années. Nous les avons conçues dans cet esprit », explique-t-il. Phil Spencer tient ainsi à rassurer les joueurs qui hésiteraient à investir dans une console de nouvelle génération, en attente d'une potentielle mise à jour matérielle à venir. « Il n'y a rien qui va sortir l'année prochaine qui va vous faire regretter de ne pas avoir attendu », assure-t-il.

Bien sûr, ce discours est attendu, et il aurait certainement été tenu même si Microsoft prévoyait déjà la commercialisation d'une nouvelle console, afin de booster les ventes de Xbox et d'imposer un peu plus l'écosystème auprès des consommateurs.

Pour rappel, la Xbox One S avait pris la suite de la Xbox One en 2016, près de trois ans après la sortie de cette dernière. Il s'agissait d'une version Slim légèrement plus performante. La Xbox One X était arrivée en 2017, puis la Xbox One S All Digital en 2019.