Microsoft Flight Simulator : 5 nouveautés qui rendront le jeu plus accessible sur Xbox Series X|S

Durant cet E3 2021, le constructeur a officialisé l’atterrissage de Microsoft Flight Simulator sur les consoles Xbox dès le 27 juillet prochain. Et bien entendu, le titre sera ajouté au Game Pass dans la foulée. À travers ses nombreuses itérations sur PC, la licence s'est imposée en véritable simulateur de vol avec un gameplay très exigeant. Mais pour s'adapter à une audience toujours plus large, et surtout à la manette Xbox, les développeurs ont dû légèrement revoir leur copie.



Ainsi, à l'occasion du Xbox Games Showcase Extended, Jorg Neumann, le boss de la marque Microsoft Flight Simulator, a précisé les contours de ces ajustements. L'objectif affiché était de rendre l'expérience moins complexe pour les nouveaux venus, mais sans jamais sacrifier l'immersion. Tout d'abord, nous avons le Discovery Flight, qui permettra de voler au-dessus d'une dizaine de lieux emblématiques sans avoir besoin de se soucier des commandes. Un instructeur de vol fera presque tout le boulot à notre place pour nous laisser le temps d'admirer le paysage.