E3 2021 : la conférence Xbox et Bethesda aura lieu le 13 juin à 19h

À quelques semaines du coup d’envoi d’un E3 100% numérique , les participants commencent à dévoiler leur planning. Dernier en date : Microsoft, qui nous fait savoir qu’il tiendra conférence le dimanche 13 juin à 19h (heure française).

Un événement qui devrait durer 1h30, pendant lequel l’accent sera mis sur les jeux Xbox et Bethesda, mais pas seulement.

Xbox & Bethesda Games Showcase

Bien que Bethesda ait officiellement rejoint l’écurie Xbox, on note la volonté des deux parties de conserver leur identité propre. Du moins pour le moment. Ainsi le nom de l’événement est sans équivoque : Microsoft profitera de sa tribune pour parler de jeux développés en interne dans l’écurie Xbox Game Studios aussi bien que du côté de chez Bethesda et ses poulains.

Dans son communiqué, Microsoft nous fait aussi savoir que « plusieurs créateurs partenaires du monde entier » seront de la partie pour présenter leurs créations.

Un programme plutôt chargé donc, pour une conférence que l’on attend particulièrement chargée en annonces, un peu plus de six mois après le lancement des Xbox Series S et Xbox Series X.

À quoi faut-il s’attendre ?

On s’en doute, Microsoft devrait se montrer volubile pour repréciser les contours du partenariat qui unit désormais Xbox et Bethesda. En particulier, il faudra mettre fin au suspens concernant Starfield, dont de récentes rumeurs prédisent qu’il ne sera disponible que sur consoles Xbox et PC . Le futur Elder Scrolls VI pourrait également être sur la sellette pour les joueuses et joueurs PlayStation.

On attend aussi beaucoup d’une apparition de Senua’s Saga: Hellblade 2, qui avait été parmi les premiers titres à se montrer sur Xbox Series X à son annonce.

Bien entendu, la sortie prochaine de Halo: Infinite devrait aussi lui garantir une place de choix pendant la conférence Xbox de l’E3 2021. Enfin, nous appelons également de nos vœux une apparition, même succincte, de Fable IV pour nous mettre l’eau à la bouche.

Bref : les choses commencent définitivement à se mettre en place pour un été qui s’annonce très, très chargé côté actualités vidéoludiques. Dès demain, nous avons d’ailleurs déjà rendez-vous avec Techland pour découvrir Dying Light 2 puis avec Sony pour du gameplay de Horizon: Forbidden West . Marquez vos calendriers.