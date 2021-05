Xbox : la mise à jour de mai améliore la fonctionnalité Quick Resume

Plus anecdotique, des trailers font leur entrée dans la rubrique Xbox Game Pass et ces vidéos se lancent lorsque le curseur passera dessus. Dans un tout autre domaine, un parent peut désormais autoriser un enfant à jouer en multijoueurs sur un jeu bien spécifique. Pour cela, l'enfant doit envoyer une requête. Enfin, l'application Xbox pour Android et iOS gagne à son tour en stabilité et les performances de ses différents onglets ont été améliorées.