Fable : une offre d'emploi indique que le moteur utilisé pour le jeu sera celui de Forza

Pour rappel, le moteur ForzaTech est celui qui propulse notamment les récents Forza Horizon et donne vie à ce que les exclusivités Xbox ont de plus beau à offrir. Il n'est donc pas étonnant que, pour le retour en fanfare d'une franchise culte de la marque comme Fable, que le choix du moteur se soit porté sur celui-ci. D'autant que le développement de ce nouvel épisode sera assuré par un second studio issu de Playground Games, chargé des récents titres Forza.

L'offre d'emploi qui nous intéresse ici indique donc que le futur ingénieur software pour Fable aura la responsabilité d'intégrer de « nouvelles fonctionnalités comme le ray tracing ». Ceci afin d'apporter « un impact majeur sur les titres AAA en développement ».

L'offre d'emploi précise que ce travail servira non seulement pour Fable, mais aussi pour deux autres franchises Xbox. Concernant ces deux autres franchises, nous pourrions tabler sur Perfect Dark et Everwild, deux licences qui s'annoncent phares pour la branche gaming de Microsoft, et qui ne devraient pas sortir avant des années.