IO Interactive (Hitman) travaillerait sur une nouvelle licence exclusive à Xbox

Après le succès critique d'un certain Hitman 3 , IO Interactive a choisi de se tourner vers d'autres horizons. En novembre dernier, le studio annonçait la création d'un jeu basé sur la licence James Bond . Celui-ci bénéficiera d'un scénario entièrement original et 007 lui-même optera pour un look inédit sans doute bien éloigné de sa version cinématographique. Mais les équipes de développement pourraient bien nous réserver une autre surprise…