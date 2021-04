Xbox Series X|S : la fonctionnalité Quick Resume va gagner en lisibilité

Huawei étoffe son catalogue d’ordinateurs portables avec le MateBook D16 ; un modèle qui a la particularité d’embarquer un écran 16,1 pouces dans un châssis de 15,6 pouces. Avec son processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 cœurs et ses 16 Go de RAM, ce PC mêle donc confort et performance avec un rapport qualité / prix clairement en sa faveur.