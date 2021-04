GTA V revient sur le Game Pass, qui accueille également un jeu PlayStation

On l'a dit, le mois d'avril sera l'occasion pour les joueuses et joueurs Xbox de se (re)lancer dans GTA V, dès jeudi prochain. Précisons que le jeu ne sera accessible que sur consoles et Cloud gaming . Les amateurs de jeu PC devront quant à eux passer à la caisse.

Parmi les autres titres qui intègrent le catalogue Game Pass ce mois-ci, on trouve :

Disneyland Adventures (Cloud) : 8 avril

Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud) : 8 avril

Zombie Army 4: Dead War (Cloud, PC, console) : 8 avril

NHL 21 (console) : 12 avril

Rain on Your Parade (Cloud, PC et console) : 15 avril

Pathway (PC) : 15 avril

MLB The Show 21 (Cloud et console) : 20 avril



Ce dernier est un petit peu particulier, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit… d'un jeu PlayStation Studios. Développé par San Diego Studio, il sera disponible dès le jour de sa sortie sans surcoût aux abonnés Game Pass — là où les possesseurs de PS4 ou PS5 devront s'affranchir du tarif habituel. Heureusement, et quelle que soit votre chapelle, vous pourrez vous affronter en ligne dans ce jeu de baseball grâce au cross-play.