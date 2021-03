Flight Simulator : le porte-conteneurs Ever Given bloqué sur le canal de Suez intégré au jeu (via un mod)

De quoi donner des idées au créateur Travis Koryciak, qui a décidé d'intégrer le navire au sein de Microsoft Flight Simulator. Ce dernier a mis en ligne une vidéo permettant de découvrir ce triste évènement, transposé dans l'univers du jeu. Une vidéo qui a d'ailleurs été partagée par Mat Velloso chez Microsoft.

Une scène virtuelle plus réaliste que jamais, attestant non seulement de la qualité du mod, mais aussi de celle de Microsoft Flight Simulator, qui reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux jeux du monde.

Selon The Verge, « rien n'empêche le développeur Asobo de mettre à jour le jeu avec des images satellites plus récentes pour inclure le vaisseau pour tous les joueurs. Mais étant donné que le jeu s'approvisionne en images auprès de Bing Maps et que celles-ci ne sont pas toujours actualisées en temps voulu, cela signifie que votre jeu ne contiendra certainement jamais l'Ever Given ».