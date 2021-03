Sea of Thieves : déjà 3 ans et 20 millions de joueurs

Au fil des mois, Sea of Thieves est parvenu à se forger une communauté de pirates extrêmement fidèle. Pourtant, le lancement du titre ne s'est pas fait sans remous. Mais au fil des mises à jour et avec son arrivée dans le Xbox Game Pass, le jeu a fini par attirer plus de 20 millions de joueurs sur ses serveurs. Et les développeurs comptent bien remercier tout ce beau monde comme il se doit.