Xbox Series : une fonctionnalité en test pour mettre en pause des jeux et ainsi accélérer les téléchargements

Sur Xbox comme sur d'autres consoles ou même sur ordinateur, les joueurs déplorent que l'utilisation d'un jeu puisse parfois fortement ralentir le téléchargement de jeux, applications et autres. Cela peut s'expliquer autant par l'utilisation de la bande passante sur un jeu en ligne que par une puissance de calcul divisée entre plusieurs tâches par le disque dur ou le SSD. À l'heure où les jeux peuvent désormais facilement dépasser les 100 Go, ce problème se ressent de plus en plus.

La plupart du temps, la seule manière de ne pas subir des téléchargements ralentis est simplement d'arrêter complètement le jeu. Microsoft avait offert une première alternative sur Xbox Series X avec la fonctionnalité Quick Resume, qui permet de revenir rapidement sur un jeu après une mise en pause quelconque. Les utilisateurs ont toutefois rapporté des téléchargements toujours quelque peu ralentis.

Qu'à cela ne tienne, Microsoft propose donc une nouvelle solution à ce problème : la possibilité de mettre en pause les jeux lors de téléchargements.