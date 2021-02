Xbox Series S : le GPU de la console pose problème pour les prochains jeux de 4A Games (Metro)

Les limitations techniques de la Xbox Series S risquent en effet de poser de sérieux problèmes pour les prochains jeux de 4A Games. Travaillant sur un nouveau moteur taillé pour les nouvelles technologies, celui-ci se trouve gêné par les performances du GPU de la petite console.

« La mémoire vive n'est pas un problème pour nous actuellement, mais les performances du GPU présentent de sérieux défis pour nos futurs titres. Notre technologie de rendu actuelle est conçue pour la 4K à 60 fps. Faire n'importe quelle concession nous demandera de procéder à des calculs extrêmement coûteux risquant d'amoindrir davantage les performances » le studio ukrainien a-t-il confié à Wccftech.

Rappelons que 4A Games travaille actuellement non seulement sur une version améliorée de Metro Exodus, mais aussi sur un spin-off multijoueurs de la licence et sur une toute nouvelle franchise. Nul doute que nous en saurons plus une fois le Metro Exodus nouvelle génération sorti, courant 2021.