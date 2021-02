Xbox Series : les versions "FPS Boost" de Far Cry 4, Sniper Elite 4 ou Watch Dogs 2 sont là

Si son lancement se poursuivra tout au long du printemps 2021, cinq jeux accueillent dès à présent le FPS Boost. Il s'agit de Far Cry 4, Sniper Elite 4, Watch Dogs 2, New Super Lucky's Tale et UFC 4. Par exemple, ce dernier tournera en 60 FPS sur Xbox Series S et Lucky's Tale pourra atteindre le Saint Graal des 120 FPS. D'autres titres compatibles seront annoncés prochainement.