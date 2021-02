Halo: The Master Chief Collection pourrait bientôt être déployé sur l'Epic Games Store

À l'occasion de son journal de développement hebdomadaire, le studio californien annonce que les fans peuvent bientôt s'attendre à un nouvel endroit pour profiter de Halo: The Master Chief Collection. Celle-ci étant déjà présente sur Xbox One, Xbox Series X | S, Microsoft Store, le Xbox Game Pass et Steam, il est probable que la collection fasse son entrée sur l'Epic Games Store.