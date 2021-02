The Medium : à peine sorti, le jeu a déjà couvert ses coûts de production et de publicité

Disponible seulement sur Xbox Series X | S, PC et Xbox Game Pass, le dernier jeu de Bloober Team remporte un franc succès. Premier véritable jeu nouvelle génération, et donc porte-étendard du catalogue Xbox Series X | S, The Medium se démarque notamment par l'affichage en simultané de deux réalités différentes.

Porteur de l'ADN de la mythique série Silent Hill dans sa construction, son ambiance et son gameplay, le jeu, proposant une histoire aussi intrigante que savamment construite, semble avoir su conquérir son public avec efficacité. Désormais, toutes les ventes de The Medium apporteront du bénéfice à Bloober Team.

Une belle performance pour un jeu qui n'est pourtant disponible que sur deux plateformes et un service d'abonnement. C'est aussi une victoire pour le studio polonais, le projet ayant fait l'objet de nombreuses itérations depuis plusieurs années.