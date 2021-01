YouTube : le HDR débarque enfin sur Xbox One et Series... mais toujours pas sur PlayStation 5

Ce privilège concerne les Xbox One S, Xbox One X et les consoles de dernière génération, les Xbox Series X et S. Il n’y a aucun réglage particulier à faire : lors du lancement d’une vidéo YouTube HDR via l’application, celle-ci affichera automatiquement le contenu en HDR si l’écran le permet. Pour s'assurer que la vidéo est bien affichée est en HDR, il suffit de consulter les « Stats pour les nerds » du lecteur.