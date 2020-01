CES 2020 : LG évoque des écrans déroulables depuis le plafond et des écrans pour véhicules

Un écran qui se déroule depuis le plafond

Lors du CES 2019, LG nous présentait une TV OLED enroulable . L'idée était alors de proposer un grand écran haute qualité, qui ne prendrait pas trop de place dans la pièce lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour l'édition 2020 du salon mondial de l'électronique, le constructeur sud-coréen semble préparer de nouveaux concepts innovants.LG Display va en effet profiter du CES pour nous faire découvrir un nouvel écran déroulable, mais cette fois-ci pas depuis un meuble. «», explique le fabricant, qui mise tout sur l'optimisation de l'espace, et voit dans ce produit «».LG semble s'être inspiré ici des toiles de rétroprojection, qui ont cet avantage de n'occuper aucune place dans un salon. Ici, on a néanmoins affaire à un véritable téléviseur OLED UHD de 65 pouces.LG entend également s'étendre en-dehors de nos foyers pour nous accompagner lors de tous nos trajets et voyages. Le groupe va ainsi présenter au CES, des écrans Plastic OLED pour les automobiles. Plusieurs modèles de dalles allant de 12,3 à 14 pouces sont prévues pour être intégrées directement au tableau de bord, afin de diffuser des informations, ou servir de grand écran de contrôle multimédia à la manière de ce que l'on retrouve chez Tesla.La marque évoque aussi un écran déroulable de 12,8 pouces qui pourrait être déployé n'importe où dans le véhicule, par exemple derrière un siège avant pour que les passagers à l'arrière puissent se divertir.LG Display va aussi lever le voile sur des écrans pensés pour les avions. Ces derniers prendraient la forme de dalles flexibles, conçues pour être apposées aux murs afin d'offrir aux clients en première classe une expérience de voyageEn parallèle, LG va annoncer d'autres produits et projets lors de ce CES 2020. On apprend que la marque ambitionne de lancer des téléviseurs OLED d'une diagonale de 48 pouces pour compléter ses gammes, qui proposent déjà du 55, 65, 77 et 88 pouces. LG souhaite ainsi se montrer plus abordable pour les plus petits budgets ou ceux qui ne peuvent pas acheter un grand téléviseur par manque de place à leur domicile.La marque devrait également introduire ses derniers écrans Cinematic Sound OLED, avec le système son directement intégré à la dalle. Une telle TV de 88 pouces, définition 8K et système son 11.2 est notamment attendue.