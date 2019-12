Intel veut des portables à refroidissement passif derrière l'écran et présentera sa solution au CES

© JHVEPhoto / Shutterstock

Un système fanless ingénieux...

... Mais incompatible avec certaines machines

Sous l'égide de son projet Athena, qui annonce l'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération d'ordinateurs ultraportables, Intel souhaite améliorer de 25 à 30 % la dissipation de nos futurs laptops. Pour ce faire, le fondeur californien miserait sur un dispositif passif conçu pour évacuer par l'arrière de l'écran la chaleur produite (notamment, mais pas seulement) par le processeur.Depuis des années, les différents ordinateurs portables du marché, y compris les ultraportables, sont refroidis à l'aide de modules de dissipation actifs (comprenant un ou plusieurs ventilateurs) ou passifs (dépourvus de ventilateur) intégrés sous le clavier, à proximité immédiate des composants. Or, la méthode qu'Intel doit présenter à l'occasion du CES 2020 est sensiblement différente.D'après le quotidien économique, d'ordinaire bien renseigné, Intel userait d'un système combinant une chambre à vapeur et des feuilles de graphite placées derrière l'écran. Ce sont ces dernières, raccordées à la chambre à vapeur grâce à des charnières repensées pour les laisser passer, qui assureront le gros de la dissipation thermique.Reste que le nouveau procédé mis au point par Intel poserait problème à certains types d'appareils. C'est notamment le cas des ordinateurs 2-en-1. Puisque leur écran a vocation à pivoter à 360 degrés autour du clavier, la chaleur ne pourrait tout simplement pas être évacuée dans certaines positions, notamment lorsque l'appareil est utilisé en mode tablette (l'arrière de l'écran entre alors en contact avec le dessous du châssis et gênerait l'évacuation de la chaleur).Intel miserait néanmoins sur une compatibilité de son concept avec l'immense majorité des PC portables s'ouvrant à un maximum de 180 degrés. La firme serait par ailleurs en mesure de le déployer sur certains des premiers notebooks pourvus d'écrans pliables.Ce système permettrait en outre de réduire encore plus l'épaisseur de nos futurs PC portables sans pour autant compromettre leurs performances grâce à une dissipation efficace.