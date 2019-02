Intel voudrait racheter Mellanox pour concurrencer Huawei sur la 5G

Intel veut profiter du savoir-faire de Mellanox pour rattraper Huawei

serait en train de boucler une acquisition stratégique pour son avenir sur le marché de la. L'entreprise américaine a proposé plus deen numéraire et en actions pour s'emparer de Mellanox Technologies. L'opération constituerait une importante plus-value de 35 % par rapport à son dernier cours au Nasdaq.Mellanox, entreprise israélienne fondée en 1999, conçoit et fabrique du, comme des puces, ce qui intéresse assurément Intel. La firme, qui se met au service deset qui est connue pour ses activités de stockage, de cloud ou de télécommunications, a déjà été convoitée par Xilinx et Microsoft.Intel souhaiterait la mettre à contribution pouret ainsi profiter de l'espace laissé vide par le géant chinois, écarté de plusieurs pays . Par ailleurs, la société américaine aurait promis d'investir 11 milliard de dollars sur le sol israélien pour y étendre ses activités de fabrication de puces, notamment.