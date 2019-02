Pendant 1 an, Free offre Youboox One a ses abonnés : mais qu'est-ce que c'est ?

Du roman à la BD en passant par les guides

Plus d'1,4 million de lecteurs dans le monde

L'année 2019 commence sur les chapeaux de roues pour. L'entreprise française a en effet tissé de nouveaux liens avec l'un des leaders de la lecture en ligne,. Du 31 janvier 2019 au 31 janvier 2020, le groupe tricolore offre à une partie de ses clients un abonnement gratuit d'un an à cette bibliothèque géante numérique. Sont concernés : tous les abonnés Freebox et une partie des abonnés mobiles (les possesseurs d'un forfait à 19,99 et 8,99 euros par mois), peut-on lire sur un communiqué de presse officiel Youboox One, c'est quoi au juste ? C'est un accès illimité à, en échange d'un abonnement mensuel (9,99 ou 11,99 euros selon le forfait). Du roman (policier, fantasy, aventure) à la BD (classique, comics, manga) en passant par les livres de jeunesse et les guides (cuisine, sport, voyage), cette plateforme dédiée à la lecture en streaming dispose d'un catalogue étoffé également composé de livres en avant-première.Pour accéder à l'ensemble de cette offre, les abonnés Free n'ont qu'à se connecter au site ou à l'application dédiéeou Free mobile. Youboox One présente de nombreux avantages : son mode jour et nuit offre un confort de lecture à nos yeux, lorsqu'un mode hors connexion permet de bouquiner n'importe où, n'importe quand.Lancée en 2012 par Hélène Mérillon, la plateforme a gravi les échelons pour devenir l'un des acteurs incontournables du secteur. Aujourd'hui, elle enregistre pas moinset plus de 500 éditeurs partenaires. Le groupe est également un membre actif du Galion Project (d'entrepreneurs de la tech') et du Réseau Entreprendre Paris.Son rapprochement avec Free lui donnera ainsi une occasionson nombre d'utilisateurs. Au moins pendant un an, car à l'issue de cette période, les abonnements appartenant aux clients Free seront résiliés automatiquement. Certains seront peut-être motivés à réitérer l'expérience, payante cette fois-ci, quand d'autres ne renouvelleront tout simplement pas leur offre.