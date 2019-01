Iliad (Free) fait l'acquisition de Jaguar Network et se renforce sur le B2B

Un investissement d'un peu moins de 100 millions d'euros pour Iliad

La maison-mère de Free, a révélé vendredi avoir mis en œuvre un partenariat stratégique avec la société marseillaise, spécialisée dans des technologies comme le cloud, les smart cities, l'internet des objets et les télécommunications, destinées aux entreprises et organismes publics. Le groupe de Xavier Niel soigne sa relation avec les professionnels en se tournant vers le B2B.L'opération prend la forme d'une. Pour Iliad, cela représente un investissement d', comprenant le rachat intégral des parts du fonds d'investissement Naxicap Partners. Le fondateur de Jaguar Network, Kevin Polizzi, reste dirigeant et actionnaire de l'entreprise à hauteur d'un quart de son capital (25 %).Pour Iliad, «».