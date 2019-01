Free boucle un partenariat de 1,4 million de prises fibre avec Covage

À gauche, Pascal Rialland (président de Covage), à droite, Thomas Reynaud (DG d'Iliad) - Crédit : Covage.com

La fibre optique, toujours une priorité absolue pour Free

Free joue gros sur la fibre

L'opérateuret l'entrepriseont signé, jeudi 17 janvier 2019, un partenariat d'importance qui va permettre à la société de Xavier Niel de proposer de façon progressive et dans les prochains mois son offre de fibre optique sur ce que l'on appelle les Réseaux d'Initiative Publique (RIP) dans les territoires couverts par l'opérateur d'infrastructures THD français Covage.Free va pouvoir étendre son offre de fibre optique sur les territoires du Calvados, de l'Hérault, de la Somme, de la Haute-Savoie, de la Seine-et-Marne et des réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole Européenne de Lille, et Essonne Numérique.Ces territoires représentent. «», s'est réjouit Thomas Reynaud, DG d'Iliad, la maison mère de Free. Covage, via son président Pascal Rialland, confirme sa «».Free mise gros sur la fibre optique. L'opérateur a d'ailleurs été désigné par nPerf comme étant celui qui offre le meilleur débit descendant moyen en France en 2018 (453,12 Mb/s) devant SFR, Bouygues Telecom et Orange.