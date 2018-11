Freebox, enfin l'annonce ? Un événement au siège de Free le 4 décembre

Un événement au siège d'Iliad pour début décembre



Info ou intox, avec on ne sait plus . C'est donc avec des pincettes que nous vous livrons cette info également reprise par Univers Freebox Toujours est-il qu'un riverain et internaute avisé a transmis au site, une mystérieuse affichette placardée sur la rue de la Ville-l'Évêque dans le huitième arrondissement parisien, qui abrite le siège d'Iliad, la maison-mère de Free.Sur l'affiche, qui prévient d'un stationnent de véhicules techniques, plusieurs informations majeures apparaissent, parmi lesquelles une date,(un mardi, jour des annonces Free). L'affiche évoque unqui serait, selon ce qu'on y lit, uneOr NJJ Groupe n'est autre que la holding d'un certain Niel, Xavier de son prénom. Et puis tant de moyens déployés pour une simple réunion financière, cela peut paraître trop gros.Alors cette fois, est-ce le bon moment ? La Freebox V7 est-elle le sujet de cette opération ? Sera-t-elle présentée au début du mois de décembre ?