Free continue de perdre des abonnés

Plus de 100 000 abonnés perdus en cumulé

Des perspectives encourageantes

2018 n'est pas brillant pour. Le FAI, présent aussi bien sur l'Internet que sur le mobile, enregistre également une légère baisse de son chiffre d'affaires (-0,4%).D'après le dernier rapport financier publié par le groupe Iliad , Free est parvenu à endiguer la dégringolade par rapport aux deux précédents trimestres de l'année, et n'enregistre qu'unesur le fixe. Au total, Free revendique 6,5 millions d'abonnés, contre 6,52 millions à la fin 2017.Sur le mobile en revanche, des efforts restent à produire.. Un trou d'air qu'Iliad met par ailleurs sur le compte «».Il est vrai que les opérateurs (traditionnels, comme MVNO), redoublent cette année de propositions alléchantes pour séduire de nouveaux clients.Mais tout n'est pas gris au royaume du trublion. Free revendique «» dans la fibre, avec notamment plus de 100 000 nouveaux abonnés sur son offre FTTH. Le FAI s'affirme ainsi comme leen France, et prévoit un rythme similaire sur les prochains trimestres.De plus, l'implantation de Free Mobile en Italie vient revigorer les résultats de l'entreprise. Le rapport financier avance le chiffre de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 2,23 millions d'abonnés recrutés depuis le 29 mai 2018. Dans les prochaines semaines , sinon jours, Free devrait (enfin) lever le voile sur sa F. Un produit qui, peut-être, permettra au groupe de regagner le coeur des Français.