L'événement Huawei de demain laisse fuiter les nouvelles Watch GT 2, Huawei TV...

Montre connectée Watch GT 2

Téléviseur Huawei TV

Un bracelet connecté sans nom

Le retour de la MediaPad M6

Source : 9to5Google

Demain, se déroulera l'événement majeur lors duquel Huawei va présenter son nouveau Mate 30 . On savait également que le constructeur chinois allait en profiter pour lancer de nouveaux produits, mais on ignorait lesquels... jusqu'aux toutes récentes fuites. Et si les informations divulguées par Android Headlines sont exactes, on connaît peut-être la totalité du programme de la journée de demain ! Quand on parle de fuites chez Huawei, on ne fait pas semblant...Premier dispositif qui devrait être exposé demain, outre le dernier smartphone de Huawei : une nouvelle smartwatch, baptisée Watch GT 2 (cf. photo ci-dessus). À vrai dire, il ne s'agit pas d'une totale découverte, dans la mesure où des images et des propriétés de la montre avaient déjà fuité il y a quelques semaines. Mais on en sait aujourd'hui davantage.Et information inédite : on apprend qu'il ne s'agirait pas d'un, mais de deux nouveaux modèles. Une version avec un écran de 1,39 pouce, aux dimensions et à la résolution semblables à la Watch GT première du nom. Et une autre plus petite, dotée d'un affichage de 1,2 pouce, avec une résolution légèrement inférieure. Autre point notable : le modèle réduit n'embarquerait pas de micro, contrairement au plus grand. Une preuve de la volonté de Huawei d'en faire un dispositif d'entrée de gamme ?En dehors de ces nuances, les deux Watch GT 2 seraient munies d'un coprocesseur Kirin A1, ainsi que d'un GPS et de toute une série de capteurs (pression, gyroscope, magnétomètre...). En revanche, en l'état actuel des choses, il est impossible de confirmer que la montre tournera sous HarmonyOS, le système d'exploitation de Huawei.Au contraire du produit suivant : la Huawei TV. Celle-ci s'appuierait en effet sur le nouvel OS du constructeur chinois. Mais ce ne serait pas vraiment une première, puisque Huawei avait déjà annoncé sa présence dans les futurs téléviseurs Honor, sous-marque de l'entreprise. Néanmoins, la Huawei TV constituerait la première télévision commercialisée sous sa marque principale.Côté design, le nouveau modèle s'inspire précisément de ce qui a déjà été fait dans le groupe, notamment la Honor Vision Pro, avec la présence d'une caméra au-dessus de l'écran. En bas, la Huawei TV devrait être dotée d'une barre de son, qui fournirait une qualité audio améliorée. De plus, selon les informations d'Android Headlines, il y aurait un moins un modèle disponible en 4K Ultra HD.Par ailleurs, Huawei devrait dévoiler un nouveau bracelet connecté. Sur ce produit, peu d'infos ont été dévoilées, en dehors des photos ci-dessus. On ne connaît par exemple pas encore son nom. Cependant, étant donné que le précédent bracelet, présenté l'an dernier, s'appelait Band 3 Pro, on peut logiquement imaginer avoir affaire au Band 4 Pro.On dispose toutefois d'une information supplémentaire à son sujet, quant à une caractéristique plutôt étonnante : l'appareil se chargerait via un port USB, dissimulé dans le bracelet. À confirmer.Enfin, la dernière fuite concerne la tablette MediaPad M6. Il est surprenant de voir ce nom apparaître, dans la mesure où le dispositif a déjà été présenté il y a quelques mois. Mais jusqu'à présent, la tablette n'était disponible que dans certains pays. On peut donc s'attendre à l'annonce d'une commercialisation étendue à de nouveaux marchés, parmi lesquels probablement l'Europe.En définitive, si toutes ces fuites sont avérées, les présentations de l'événement Huawei de demain provoqueront un effet de surprise plus limité, tout du moins en ce qui concerne les photos. Charge au constructeur chinois d'étonner avec les caractéristiques de ses nouveaux produits.