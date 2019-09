Le Mate 30 de Huawei s'illustre dans deux teasers

Le Mate 30, future meilleure photophone du marché ?

Source : GSMArena

Et histoire de teaser un peu plus ce, la firme chinoise a dévoilé deux nouvelles vidéos mettant l'accent sur la photographie.À la sortie du P30 Pro, DxOMark avait sacré le smartphone meilleur photophone du marché . Et lorsque l'on connaît l'appétence de Huawei pour le secteur de la photographie, le Mate 30 - version Pro - pourrait bien suivre la même voie.Dans la première vidéo, on découvre le slogan «». On imagine un teasing autour desque devrait proposer le Mate 30 Pro. Le second teaser mise quant à lui sur la potentielle présence d'un. La recharge sans-fil est également évoquée : le Mate 30 pourra-t-il regagner de l'énergie rapidement avec cette technologie ?Nul doute que la phablette sera une excellente compétitrice face aux puissants modèles de cette année 2019, comme le Galaxy Note 10+ de Samsung ou encore les futurs iPhone d'Apple.Pour rappel, c'est le 19 septembre prochain que Huawei lèvera le voile sur le Mate 30, et donc toutes ses spécifications.