Le Huawei Mate X version 5G aperçu à l'IFA

Un nouveau processeur Kirin 990 au programme pour le Mate X

Source : TechRadar

Et pour cause : le téléphone est accompagnéqui fait la part belle au réseau 5G. De quoi largement concurrencer le Galaxy Fold de Samsung.Le smartphone pliable de, le n'a toujours pas de date de sortie mais s'illustre à l'IFA de Berlin avec une refonte de sa fiche technique. La firme chinoise aurait décidé d'incorporer son tout nouveau processeur Kirin 990 pour une compatibilité 5G - marché sur lequel mise le constructeur depuis de nombreux mois.Une information notamment confirmée par Roland Quandt, employé de WinFuture et présent sur place. L'homme a publié une photo sur laquelle apparaît une référence au processeur Kirin 990 de Huawei. Cette information viendrait confirmer le fait que la puce auraet qu'il n'y aura pas besoin de modem externe en plus de cette dernière.On parle également d'une conception FinFET Plus avecutilisant la lithographie Extreme Ultraviolet, un moyen d'économiser de l'énergie pour une meilleure autonomie des smartphones.