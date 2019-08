Huawei : le nouveau SoC Kirin 990 sera lancé le 6 septembre et supportera la 5G

Un processeur intégrant les dernières technologies ARM

Les Mate 30 devraient être les premiers appareils équipés du Kirin 990

Source : 9to5Google

La rentrée approche et les annonces tech' également.prépare le terrain dès à présent et vient de mettre en ligne une vidéo annonçantLesera dévoilé le, lors du salon, se déroulant à Berlin du 6 au 11 septembre. Le lieu et la date ne sont pas une surprise, Huawei ayant pris l'habitude de présenter ses composants à cette occasion depuis plusieurs années.Cette puce devrait intégrer les dernières technologies développées par, et notamment un CPU Cortex-A77 et le processeur graphique Mali-G77 , présentés en mai dernier lors duLesera gravé enet l'on peut s'attendre à des performances au moins équivalentes à celles du Snapdragon 855, concurrent direct de Huawei. La puce de Qualcomm équipe aujourd'hui la majorité des smartphones haut de gamme sous Android.Il sera également compatible avec les réseauxet proposera, une première pour les appareils de la marque.En toute logique, leset Mate 30 Pro seront les premiers appareils à intégrer le. Leur présentation serait calée pour le 19 septembre prochain, pile à l'heure pour le départ des fêtes de fin d'année, une période stratégique où de nombreux consommateurs renouvellent leur équipement.Il se peut également que le Mate X , le smartphone pliable du constructeur chinois dont la sortie vient d'être récemment décalée au mois de décembre, intègre, lui aussi, le processeur le plus puissant de Huawei.