HP lance une Chromebox, mini PC sous Chrome OS, destinée aux entreprises

HP croit en Chrome OS

Petite machine, grande connectivité

Janvier 2020 pourrait marquer un tournant sur le marché de la fourniture d'ordinateurs aux entreprises. Car à cette date, le support pour Windows 7 prendra fin. Pour les sociétés, il sera donc essentiel de passer à Windows 10... ou de choisir un nouveau système d'exploitation pour les machines de leurs employés.Google espère donc pouvoir profiter de cette opportunité, avec son Chrome OS, système reposant sur Linux et le navigateur web Chrome. Son interface est plutôt minimaliste et s'appuie principalement sur le recours de plus en plus fréquent aux applications web, qui n'imposent pas les mêmes contraintes de compatibilité que les logiciels à installer sur une machine.De son côté, le constructeur américain HP a décidé de rejoindre le mouvement, en lançant l'une des premières Chromebox pour entreprise. Concrètement, il s'agit d'un mini PC, tournant sous Chrome OS, et qui cible le marché professionnel, en particulier les travailleurs nomades, les call centers, les espaces de travail partagés ou les kiosques.Plus précisément, la Chromebox Enterprise G2 se distingue par un design sobre et un format compact : 14,93 × 14,93 × 4 cm. Deux configurations sont possibles : une avec un processeur Intel Celeron 3867U et une carte graphique intégrée Intel HD Graphics 610, l'autre avec un Intel Core i3-7130U muni d'un cœur graphique Intel HD Graphics 620. Dans tous les cas, cet équipement sera accompagné de 16 Go de RAM et d'un SSD de 32 ou 64 Go.Par ailleurs, HP a tenu à doter son mini PC d'une grande connectivité, avec quatre ports USB-A (dont deux USB 3.0), un USB-C, un HDMI, un Gigabit Ethernet, ainsi qu'une compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2.La Chromebox Enterprise G2 sera disponible à partir de novembre 2019, à un tarif qui dépendra de la configuration choisie.