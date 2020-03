Coronavirus : Google annonce (déjà) l'annulation de sa conférence I/O, son événement annuel majeur

Lire aussi :

», indique Google. La firme de Moutain View a annoncé, il y a quelques heures, l'annulation de son grand événement I/O, qui n'aura pas lieu cette année. La conférence annuelle des développeurs devait se dérouler les 12, 13 et 14 mai prochains. Mais le géant préfère anticiper tout risque de propagation du coronavirus, qui approche doucement des 100 000 infectés dans le monde.Dans un tweet publié en fin de journée ce mardi, Google a fait part, «», de sa décision «». À l'instar du fabricant NVIDIA, dont la conférence GTC (GPU Technology Conference) annuelle des 22 au 26 mars prochains n'aura physiquement pas lieu non plus , remplacée par un événement diffusé en ligne.», regrette Google, qui affirme suivre les directives sanitaires des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, équivalents de l'Agence régionale de santé (ARS) française. L'entreprise californienne indique que celles et ceux ayant acheté des billets pour la conférence I/O seront remboursés d'ici le 13 mars, et n'auront pas à participer au tirage au sort pour participer à l'édition 2021. En gros : ils pourront automatiquement acheter un billet et verront leur place assurée.Comment compte s'y prendre Google pour proposer une alternative, alors que beaucoup s'attendaient à découvrir Android 11 ? Comme certains participants du Mobile World Congress, lui aussi annulé , la firme de Moutain View devrait privilégier la solution numérique, en présentant peut-être la nouvelle version de son OS mobile sur YouTube. Concernant les différentes sessions qui devaient avoir lieu avec les développeurs, Google choisira sans doute également la solutionL'annulation du Google I/O 2020 est tout sauf anodine. Alors que les États-Unis (330 millions d'habitants) recensent moins de 150 cas de coronavirus, le report ou l'annulation en cascade d'événements vient renforcer la psychose dont beaucoup semblent se servir, alors que le nombre de personnes atteintes du COVID-19 est l'équivalent d'une goutte d'eau à l'échelle mondiale. Au détriment du secteur de la tech, qui va en souffrir. Le Microsoft Build et l'Apple WWDC, qui ont généralement lieu en mai et en juin, pourraient connaître un destin similaire à l'édition 2020 de la conférence I/O.