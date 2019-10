Le futur Pixelbook Go fuite dans une vidéo de prise en main

© 9to5Google

Un prototype dans la nature

Le revêtement inférieur du Pixelbook Go est gaufré. © 9to5Google

Google montre les crocs à Microsoft et sa Surface

Lire aussi :

Emmanuel Macron presse Google de respecter le nouveau droit voisin pour la presse



© 9to5Google

Source : 9to5Google

Ceci étant dit, la dernière bourde de Google nous permet d'observer sous toutes ses coutures le futur Pixelbook Go, lequel sera présenté officiellement lors de l'événement que tiendra le constructeur mardi 15 octobre.Plus que des rendus officiels ou des photos volées, 9to5Google est parvenu à se procurer un véritable prototype duqui rejoindra prochainement la gamme d'appareils Google.Le site en a profité pour le décortiquer dans tous les sens, et livre ses observations dans une vidéo de près de six minutes.Si l'ordinateur portable n'a, à première vue, rien de spécial, il se distingue de n'importe quel autre grâce (à cause ?) d'un revêtement rugueux gaufré situé sur sa face inférieur et - dans le cas présent - coloré de rose.9to5Google s'interroge sur l'utilité de cette excentricité, mais passe rapidement au travers pour se concentrer sur l'essentiel des caractéristiques de l'appareil.En ligne de mire pour Google : Microsoft, qui il y a quelques jours nous présentait son nouveau line up de Surface Pour se mettre à niveau, Google capitaliserait ici sur undoté d'un écran LCD tactile de 13,3 pouces affichant du Full HD. D'autres configurations allant jusqu'à l'écran 4K sont visiblement aussi au programme.Équipé du même clavier qui a fait la renommée du Pixelbook originel, le prototype entré en possession de 9to5Google tournait sur une base Intel Core m3, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il s'agit-là du modèle d'entrée de gamme, qui pourra êtrepour y inclure au choix un i5 ou un i7, jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Dans tous les cas, l'appareil restera chiche en connectique, avec deux seuls ports USB-C au programme.